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Главные новости 23 ноября
10:09 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 23 ноября 2023 года

Главные новости в Молдове на утро четверга, 23 ноября 2023 года.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

1. Стали известны тарифы компенсаций за газ, отопление и электричество для различных категорий уязвимости в Молдове: Уже можно самим вычислить, к какой группе вы относитесь.

2. Морозный день перед резким потеплением и осадками: Молдову ожидают просто сумасшедшие перепады — то тепло, то снегом завалит.

3. Переход наличности: В Молдове запретят покупать и продавать недвижимость и автомобили за наличные — это удар по диаспоре, считают эксперты.

4. «Он забил мужчину до смерти»: Молдаванина, находящегося в международном розыске, задержали в Италии.

5. Зачем вам, Майя Санду, «путинская земля»: Молдова странно заманивает Приднестровье в ЕС — рассказывает о выгодах Евросоюза и тут же бьет дубиной по голове.

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