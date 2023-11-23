10:09 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 23 ноября 2023 года
Главные новости в Молдове на утро четверга, 23 ноября 2023 года.
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1. Стали известны тарифы компенсаций за газ, отопление и электричество для различных категорий уязвимости в Молдове: Уже можно самим вычислить, к какой группе вы относитесь.
2. Морозный день перед резким потеплением и осадками: Молдову ожидают просто сумасшедшие перепады — то тепло, то снегом завалит.
3. Переход наличности: В Молдове запретят покупать и продавать недвижимость и автомобили за наличные — это удар по диаспоре, считают эксперты.
4. «Он забил мужчину до смерти»: Молдаванина, находящегося в международном розыске, задержали в Италии.
5. Зачем вам, Майя Санду, «путинская земля»: Молдова странно заманивает Приднестровье в ЕС — рассказывает о выгодах Евросоюза и тут же бьет дубиной по голове.