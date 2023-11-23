09:34 (мск), источник: ИА Татар-информ
Гидрометцентр вновь предупредил о снеге, метелях и сильном ветре в Татарстане
В четверг на территории Татарстана вновь ожидается снег, в отдельных районах возможны метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
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Прогнозируется западный, северо-западный ветер, ночью и утром его порывы могут достигать 15−18 м/с. В ночные часы ожидается от −9 до −14 градусов, а днем — от −7 до −12.
По сообщениям синоптиков, на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.