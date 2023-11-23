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09:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидрометцентр вновь предупредил о снеге, метелях и сильном ветре в Татарстане

В четверг на территории Татарстана вновь ожидается снег, в отдельных районах возможны метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 3 м/с 66% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: ИА Татар-информ

Прогнозируется западный, северо-западный ветер, ночью и утром его порывы могут достигать 15−18 м/с. В ночные часы ожидается от −9 до −14 градусов, а днем — от −7 до −12.

По сообщениям синоптиков, на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

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