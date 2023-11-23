08:57 (мск), источник: Комсомольская правда
На трассах в Прикамье водится временное ограничение движения для грузового транспорта
Ограничение касается большегрузного транспорта массой свыше 6 тонн.
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С 08.00 до 19.00 23 ноября для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение для движения грузового транспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 28+916 — км 339+707.
В Управлении ГИБДД по Прикамью сообщили, что ограничение касается большегрузного транспорта общей массой свыше 6 тонн.
Из-за неблагоприятной погодной ситуации и выпадения обильного снега остальных автомобилистов просят снизить скорость, не обгонять и не совершать опасных маневров. Пешеходов же просят в темное время суток иметь светоотражающие элементы. А при переходе проезжей части родителей просят спешить детей со снегокатов, санок и колясок.
Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы, на федеральных и региональных трассах дежурят наряды ГИБДД.