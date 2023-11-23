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09:13 (мск), источник: Piter.tv

В Петербурге 23 ноября возможны ледяные дожди

Температура воздуха 23 ноября в Петербурге 0…-2 градуса.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 3 м/с 66% 754 мм рт. ст. +9°

Сегодня Северная столица окажется под влиянием активного атлантического циклона, выходящего своим центром в акваторию Ботнического залива.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, циклон станет причиной облачной погоды, вызовет снег, возможны ледяные дожди, по области местами мокрый снег. Температурный фон заметно повысится.

Температура воздуха 23 ноября в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти −4…+1°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в первой половине дня порывистый.

В пятницу ожидается небольшой снег, гололедица и −1…-3 градуса.

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