09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Последние новости Воронежа на 23 ноября 2023 года: критика Петровской набережной, забитые автобусы и нехватка водителей
Рассказываем о наиболее важных событиях Воронежской области на утро 23 ноября.
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В Воронеже забитые автобусы на остановках объяснили нехваткой водителей. Выпавший еще в понедельник снег значительно усугубил транспортную обстановку в городе. По утрам люди буквально не могут втиснуться в маршрутки — они заполнены. В мэрии утверждают, что выпускают столько же автобусов, сколько и до сильного снегопада. Однако в городской администрации не исключили возникновение проблем, связанных с периодичностью прихода общественного транспорта. Они могут происходить из-за нехватки водителей и более низкой скорости автобусов из-за погодных условий. Идут точечные корректировки графиков, чтобы оптимизировать работу отдельных маршрутов.
В Воронеже раскритиковали дешевый настил Петровской набережной. Дискуссия развернулась между компанией «ПГС-проект» (авторами проекта обновления) и представителями городской администрации. Разработчики обратили внимание, что вместо половой доски из лиственницы и бесшовного резинового покрытия на пандусах положили дешевый древесно-полимерный композит сомнительного цвета, по которому скользко ходить. В «ПГС-проект» убеждены, что такое покрытие не выдержит зимы, и весной его придется менять. Так произошло, потому что авторский надзор со строноны проектировщиков не заложили в смету. В мэрии ответили, что в процессе корректировки документации была предусмотрена замена покрытия настила и отделки вертикальных поверхностей причалов и смотровой площадки на покрытие из ДПК (древесно-полимерного композита) взамен лиственницы. И добавили, что первая очередь набережной задумывалась как транзитная территория, чем и обусловлен подбор более износостойких материалов. На второй очереди, где сохраняется естественный ландшафт, обещают положить натуральную лиственницу.
В Воронежской области с 27 ноября заработает горячая линия по ВИЧ-инфекции. Жители региона смогут получить консультацию специалистов с 10.00 до 17.00 по бесплатному телефону
Министром здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин. Об этом сообщили в правительстве региона. Игорь Банин занимал должность главного врача Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 с 2016 года, а ранее руководил Центром медицины катастроф. Он сменил на посту Александра Щукина, который был руководителем облздрава с 2015 года. Чиновника освободили от должности с 3 октября 2023-го.