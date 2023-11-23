08:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске вынесен приговор экс-гендиректору «Центра развития бизнеса»
Александр Граматунов получил условный срок за присвоение шести миллионов рублей.
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Центральный районный суд Красноярска признал виновным в присвоение шести миллионов рублей экс-гендиректора «Красноярского краевого центра развития бизнеса и микрокредитной компании» Александра Граматунова. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Свою вину подсудимый не признал.
Напомним, теперь уже бывший 41-летний руководитель в 2019 году получил со счета краевой организации шесть миллионов рублей на свой банковский счет. Предполагалось, что для производственных нужд. Но на них он решил не тратиться: сняв все деньги, он пустил на погашение личного кредита. Естественно, никакого отчета об использовании крупной суммы он не представил. Позже, до конца 2020 года, он частями погасил нанесенный ущерб. Эти деньги могли быть использованы для поддержки предпринимательства.
— В последнем слове мужчина свою вину не признал. Он не считает, что совершил что-то противоправное. Государственный обвинитель настаивал на 3 годах лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в один миллион руб. После изучения приговора будет решен вопрос об его обжаловании, — рассказали «КП»-Красноярск в прокуратуре Красноярского края.