08:51 (мск), источник: Newslab.ru
Красноярцы рассказали, почему не торопятся заводить детей
Newslab провел опрос и выяснил, почему жители Красноярска не торопятся заводить детей.
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В Красноярском крае сильно сократилась рождаемость. Newslab провел опрос и выяснил, почему жители краевой столицы не торопятся заводить детей.
По состоянию на 23 ноября 2023 года в социологическом опросе приняли участие 1089 человека. Вы еще можете успеть поделиться с общественностью своим мнением касаемо рождения и воспитания детей, прямо сейчас это можно сделать на сайте Newslab, а также в наших социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в телеграм-канале. Голосование будет открыто для всех желающих до 24 ноября включительно.
Напомним, накануне стало известно, что показатель рождаемости в Красноярском крае за последние 8 лет снизился в 1,5 раза — с 41,2 тысяч до 26,4 тысяч детей в год. Об этом на демографическом форуме сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова.
Кроме того, она заявила, что в Красноярском крае серьезно увеличился показатель абортов. Согласно статистике, более трети беременностей в регионе заканчивается их прерыванием — на 26 тысяч рождений приходится 9 тысяч абортов.