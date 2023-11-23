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08:51 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы рассказали, почему не торопятся заводить детей

Newslab провел опрос и выяснил, почему жители Красноярска не торопятся заводить детей.

Источник: Freepik

В Красноярском крае сильно сократилась рождаемость. Newslab провел опрос и выяснил, почему жители краевой столицы не торопятся заводить детей.

  • 32,8% респондентов сообщили, что у них нет денег и своего жилья, поэтому они не хотят брать на себя такую ответственность;
  • 21,6% участников опроса заявили, что не спешат заводить детей, так как не уверены в завтрашнем дне;
  • 16,4% отметили, что не могут позволить себе завести детей из-за проблем со здоровьем;
  • 15,3% рассказали, что не хотят ребенка, потому что пока не могут найти себе подходящего партнера;
  • 13,7% сообщили, что не стремятся повышать уровень рождаемости в городе и регионе, так как хотят пожить для себя.

По состоянию на 23 ноября 2023 года в социологическом опросе приняли участие 1089 человека. Вы еще можете успеть поделиться с общественностью своим мнением касаемо рождения и воспитания детей, прямо сейчас это можно сделать на сайте Newslab, а также в наших социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в телеграм-канале. Голосование будет открыто для всех желающих до 24 ноября включительно.

Напомним, накануне стало известно, что показатель рождаемости в Красноярском крае за последние 8 лет снизился в 1,5 раза — с 41,2 тысяч до 26,4 тысяч детей в год. Об этом на демографическом форуме сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова.

Кроме того, она заявила, что в Красноярском крае серьезно увеличился показатель абортов. Согласно статистике, более трети беременностей в регионе заканчивается их прерыванием — на 26 тысяч рождений приходится 9 тысяч абортов.

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