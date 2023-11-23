09:47 (мск), источник: Клопс.ru
На Калининград обрушился ледяной дождь
Порывы ветра на морском побережье достигают 22 м/с.
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На Калининград и западное побережье региона обрушился ледяной дождь. Об этом сообщили специалисты в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте» в четверг, 23 ноября.
«Если в западной части области осадки уже переходят в дождь, то в центральной и восточной части региона в ближайшие часы всё ещё сохранится снег/переохлаждённый/замерзающий дождь при оконулевой и слабой минусовой температуре», — рассказали метеорологи.
Порывы ветра в Пионерском достигают 22 м/с, в районе аэропорта Храброво — 20 м/с.
В МЧС Калининграда объявили штормовое предупреждение.