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09:47 (мск), источник: Клопс.ru

На Калининград обрушился ледяной дождь

Порывы ветра на морском побережье достигают 22 м/с.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 3 м/с 66% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Reuters

На Калининград и западное побережье региона обрушился ледяной дождь. Об этом сообщили специалисты в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте» в четверг, 23 ноября.

«Если в западной части области осадки уже переходят в дождь, то в центральной и восточной части региона в ближайшие часы всё ещё сохранится снег/переохлаждённый/замерзающий дождь при оконулевой и слабой минусовой температуре», — рассказали метеорологи.

Порывы ветра в Пионерском достигают 22 м/с, в районе аэропорта Храброво — 20 м/с.

В МЧС Калининграда объявили штормовое предупреждение.

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