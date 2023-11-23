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09:27 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежская область попала в жёлтую зону опасности из-за гололеда

Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

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Источник: Аргументы и факты

Воронежская область попала в жёлтую зону опасности, сообщает Гидрометцентр.

С вечера 23 ноября до утра 24 ноября будет действовать предупреждение о гололеде и сильном ветре, порывы будут достигать 15−18 м/с.

Ранее стало известно, что к концу недели в регион придет потепление.

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