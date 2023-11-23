09:27 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежская область попала в жёлтую зону опасности из-за гололеда
Также синоптики предупреждают о сильном ветре.
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Воронежская область попала в жёлтую зону опасности, сообщает Гидрометцентр.
С вечера 23 ноября до утра 24 ноября будет действовать предупреждение о гололеде и сильном ветре, порывы будут достигать 15−18 м/с.
Ранее стало известно, что к концу недели в регион придет потепление.