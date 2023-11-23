Весь персонал Большого Савино борется с последствиями ливневого снегопада

08:55 (мск), источник: Комсомольская правда
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Пресс-релизы, поступающие из пермского аэропорта два последних дня, похожи на военные сводки: «Над обеспечением работы всех основных систем аэропорта бьется весь необходимый персонал Большого Савино. Сотрудники аэродромной службы в режиме нон-стоп расчищают ото льда и снега взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Аэродром обрабатывается противогололедными реагентами. Вся необходимая спецтехника задействована для приведения полосы в нормативное состояние».
В аэропорту Перми продолжается борьба с непогодой. Только за минувшие сутки аэропорт дважды закрывали из-за ливневого снегопада. Он усилился в полночь 23 ноября и продолжается до настоящего времени.
Обслуживание рейсов было приостановлено сначала до 00.00 часов, а в последствии еще несколько раз продлевалось. Причина в том, что аэродромной службе не удавалось добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки.
За это время ушли на запасные аэродромы: рейсы СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета. Они были перенаправлены в аэропорт Кольцово. Рейс ЕО 1106 из Минска — в Нижний Новгород, а ДР 365 из Сочи — в Уфу.
Ранним утром аэропорт возобновил работу и уже принял и отправил часть авиарейсов. Кроме этого ожидается прибытие с отставанием от расписания шесть воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены девять самолетов.
Часть пассажиров задержанных рейсов отпустили ночевать домой, с остальными работают представители авиакомпаний.