Главное
Спецоперация на Украине
09:36 (мск), источник: СуперОмск

Омские дорожники продолжают устранять последствия снежного бурана

В Омске продолжаются погодные перемены: от низких температур с наледью до аномальных оттепелей с дождями и снегопадами.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 3 м/с 66% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Агентство «Москва»

В зависимости от капризов природы свою работу выстраивают дорожные и коммунальные службы города.

Как сообщили в мэрии Омска, приоритет отдается таким видам работ как уборка наледи и снега, а также обработка антигололедными реагентами тротуаров и дорог.

Дорожные службы продолжают посыпать песком и солью тротуарные дорожки, остановки общественного транспорта, парки, скверы.

В дневное и ночное время дорожно-эксплуатационные участки проводят уборку с вывозом снега и обработкой дорог противоголедными реагентами.

С утра 23 ноября 2023 года дорожники сосредоточились на городских мостах и путепроводах, а также на улицах 3-я Молодежная, Булатова, 3-й Разъезд, Кирова, Красный Путь, Октябрьская, скверах Молодоженов, Дружбы народов, Дзержинского и других, работы продолжаются во всех округах города.

Кроме того, после бурана, который прошел 18—19 ноября 2023 года, специалисты бригад «Транссигнала» очистили от ледяной корки сотни светофоров и тысячи дорожных знаков. Всего на содержании «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» находится 369 светофоров и 34 тысяч знаков.

От омичей поступали жалобы на состояние объектов по ул. Орджоникидзе, 21 Амурская, Ленина, проспекту Карла Маркса.

Специалисты очистили знаки и светофоры, а также провели их техобслуживание для обеспечения безопасности автомобилистов. Сегодня бригады «Транссигнала» работают на ул. Герцена, ул. Вавилова и в других точках города. Мероприятия по приведению в порядок дорожных объектов еще продолжают пять бригад.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Омске закладчица наркотиков «подставила» собаку
В Омской области два человека провалились под лед и утонули
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта