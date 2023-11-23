09:36 (мск), источник: СуперОмск
Омские дорожники продолжают устранять последствия снежного бурана
В Омске продолжаются погодные перемены: от низких температур с наледью до аномальных оттепелей с дождями и снегопадами.
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В зависимости от капризов природы свою работу выстраивают дорожные и коммунальные службы города.
Как сообщили в мэрии Омска, приоритет отдается таким видам работ как уборка наледи и снега, а также обработка антигололедными реагентами тротуаров и дорог.
Дорожные службы продолжают посыпать песком и солью тротуарные дорожки, остановки общественного транспорта, парки, скверы.
В дневное и ночное время дорожно-эксплуатационные участки проводят уборку с вывозом снега и обработкой дорог противоголедными реагентами.
С утра 23 ноября 2023 года дорожники сосредоточились на городских мостах и путепроводах, а также на улицах 3-я Молодежная, Булатова, 3-й Разъезд, Кирова, Красный Путь, Октябрьская, скверах Молодоженов, Дружбы народов, Дзержинского и других, работы продолжаются во всех округах города.
Кроме того, после бурана, который прошел
От омичей поступали жалобы на состояние объектов по ул. Орджоникидзе, 21 Амурская, Ленина, проспекту Карла Маркса.
Специалисты очистили знаки и светофоры, а также провели их техобслуживание для обеспечения безопасности автомобилистов. Сегодня бригады «Транссигнала» работают на ул. Герцена, ул. Вавилова и в других точках города. Мероприятия по приведению в порядок дорожных объектов еще продолжают пять бригад.