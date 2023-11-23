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10:35 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Казахстанцы создали петицию против «инфоцыган»

Автором документа является Серик Абишев. Он против того, чтобы блогеры продавали продукты без практической ценности, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz
«С развитием социальных сетей в нашей республике усиливается влияние блогеров и инфлюенсеров. При этом мы сталкиваемся с явлением, которое характеризуется как “инфоцыганство”. Инфоцыгане предлагают информационные продукты (гайды, курсы, книги) на онлайн-площадках, но, к сожалению, зачастую эти продукты лишены практической ценности», — гласит подпись к документу на портале Alash.online.

Зачастую блогеры выдают себя за инфобизнесменов, бизнес-тренеров, коучей и мотиваторов, обещая аудитории финансовый рост, духовное просветление и «успешный успех».

Автор петиции утверждает, что эти самые блогеры представляются экспертами и продвигают информацию, которая вовсе не соответствуют заявленному. Инфоцыгантство несет за собой негативное воздействие на реальных экспертов в своей сфере.

Он и неравнодушные казахстанцы требуют принять законодательные и организационные меры пресечения деятельности, связанной с созданием и продажей бесполезных информационных продуктов. Также — проведения информационного просвещения среди населения для повышения осведомленности потребителей о ложных информационных продуктах.

«Мы верим, что наши голоса будут услышаны, и принимаемые меры помогут создать среду, в которой образовательные ресурсы будут предоставлять реальную пользу для общества», — заключил Абишев.
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