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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

С подтопленным улиц Краснодара продолжают откачивать воду.

Источник: телеграм-канал

В Краснодаре за сутки выпала почти месячная норма осадков. С подтопленным улиц города продолжают откачивать воду.

Дождь прошел, а последствия остались — видим часть подтопленных улиц. Службы работают. Критическую ситуацию не допустили. Общественный транспорт работает в штатном режиме.

Евгений Наумов
мэр Краснодара

Уточняется, что в первую очередь машины направляются в места, где отсутствует сеть ливневой канализации. Также, где пролегают маршруты общественного транспорта.

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