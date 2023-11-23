09:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков
С подтопленным улиц Краснодара продолжают откачивать воду.
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В Краснодаре за сутки выпала почти месячная норма осадков. С подтопленным улиц города продолжают откачивать воду.
Дождь прошел, а последствия остались — видим часть подтопленных улиц. Службы работают. Критическую ситуацию не допустили. Общественный транспорт работает в штатном режиме.
Уточняется, что в первую очередь машины направляются в места, где отсутствует сеть ливневой канализации. Также, где пролегают маршруты общественного транспорта.