10:18 (мск), источник: Калининград.Ru
Власти готовят расчёты для субсидирования авиабилетов всем жителям Калининградской области
Перелёты будут софинансировать из средств федерального бюджета.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Для жителей Калининградской области планируют субсидировать авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила министр инфраструктуры региона Евгения Кукушкина в прямом эфире на странице ЦУР «ВКонтакте».
Сейчас специалисты ведут переговоры и готовят обоснованные расчёты для министерства финансов России.
Мы обратились в министерство транспорта Российской Федерации для того, чтобы для жителей Калининградской области сделать субсидированную тарифную ставку на авиаперелёт в основные направления центральной России — Москва и Санкт-Петербург. Сейчас мы ведём с ними переговоры и готовим совместные обоснованные расчёты, чтобы предъявить их в министерство финансов России.
Министр также добавила, что на 2024 год уже отобрали 12 субсидируемых маршрутов. Перелёты будут финансировать из средств федерального бюджета.
Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых направлений на 2024 год. Из Калининграда по фиксированной цене можно будет улететь в Пермь, Киров, Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Новосибирск, Петрозаводск, Челябинск и Псков.