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09:33 (мск), источник: Татарстан 24

Ушел из жизни депутат Госсовета Татарстана Ильшат Ганиев

Ему было 69 лет.

Депутат Госсовета Татарстана и генеральный директор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев скончался в возрасте 69 лет.

В 2001 году он стал лауреатом государственной премии Татарстана и был удостоен золотого ордена «Меценат» от Международного благотворительного фонда в 2006 году, а также ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в 2016 году, медали «За доблестный труд», Почетной грамоты РТ и других наград.

Ранее мы писали, что скончался депутат Госсовета Татарстана Разиль Валеев. Его не стало на 77-м году жизни.

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