13:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Столица Башкирии не вошла в топ городов России с высоким качеством жизни
Уфа заняла 36 место из 50 в рейтинге качества жизни в российских городах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уфа оказалась к конце рейтинга среди городов России с высоким качеством жизни. Столица Башкирии заняла 36-е место из 50.
Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ оценивали города сразу по нескольким критериям: уровень качества жизни, доступность недвижимости, школ и вузов, состояние дорог и ЖКХ, возможности для развития и другие. Так, Уфа было высоко оценена в таких категориях как доступность культурных ценностей и возможностей инновационного развития.
Лучшими городами для жизни стали Москва, Грозный и Санкт-Петербург. В конце топа оказались Пермь, Саратов и Воронеж.