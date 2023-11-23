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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Столица Башкирии не вошла в топ городов России с высоким качеством жизни

Уфа заняла 36 место из 50 в рейтинге качества жизни в российских городах.

Источник: РИА "Новости"

Уфа оказалась к конце рейтинга среди городов России с высоким качеством жизни. Столица Башкирии заняла 36-е место из 50.

Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ оценивали города сразу по нескольким критериям: уровень качества жизни, доступность недвижимости, школ и вузов, состояние дорог и ЖКХ, возможности для развития и другие. Так, Уфа было высоко оценена в таких категориях как доступность культурных ценностей и возможностей инновационного развития.

Лучшими городами для жизни стали Москва, Грозный и Санкт-Петербург. В конце топа оказались Пермь, Саратов и Воронеж.

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