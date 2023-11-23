10:27 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Самое красивое село Воронежской области получит грант 2 млн рублей
В Воронежской области выбрали самое красивое село 2023 года.
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Им стало село Слобода Бобровского района. Результаты голосования опубликовали на портале «Активный электронный гражданин».
Победитель конкурса получит материальную поддержку в размере 2 миллионов рублей.
За населенный пункт проголосовало 7189 человек, это более чем 70% от всех проголосовавших. На втором месте разместилось село Пески Петропавловского района, его посчитали самым уютным и комфортным 819 человек. «Бронзу» взяло село Коротяк Острогожского района — 6,7% проголосовали за него.
В селе Слобода проживает около 4 тысяч человек. Возникновение самого населенного пункта датируется 1845 годом. Одной из достопримечательностей села является Хреновской конный завод, на котором выращивают орловских рысаков и арабских лошадей. В 1960 году постройки объекта объявили памятником истории и архитектуры.
Напомним, что в 2022 году «Самым красивым селом Воронежской области» было названо село Шуберское Новоусманского района.