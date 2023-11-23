На севере Казахстана 16 сел шестые сутки остаются без электричества после урагана

Ранее сообщалось, что в регионе целые сутки 18 ноября бушевала метель, выпала месячная норма осадков, а в ряде районов и больше. Кроме того, был порывистый ветер от 15 до 25 м/с и резко понизилась температура воздуха. Все это привело к обрывам на линиях, обледенению линий электропередач и отключению электроэнергии в ряде сел.
ЧП коснулось каждого района.18 ноября было отключено от электроэнергии 183 села. В течение шести дней энергетики проводят аварийные работы.
«На 23 ноября благодаря слаженной работе персонала удалось сократить количество отключенных абонентов до 1 175. Устранены повреждения на двух ВЛ-110 кВ и на трех ВЛ-35 кВ. В настоящее время 41 бригада энергетиков и 55 единиц специальной техники продолжают ремонтные работы на электрических сетях в Аккайынском и Есильском районах и районе Магжана Жумабаева. При этом на ограничении остаются 16 сел», — сообщили в пресс-службе АО «Севказэнерго».
Наиболее сложную задачу выполняют энергетики в районе Магжана Жумабаева. Опора получила серьезные повреждения и переломилась в верхней части во время урагана.
«Потребителей удалось временно переподключить к другим источникам электроснабжения. При этом старую металлическую конструкцию было решено заменить на две железобетонные опоры для большей устойчивости. Однако оперативно провести установку специалистам мешают сложные погодные условия. Пока новую схему электроснабжения удалось собрать на уровне земли, как только позволит погода, бригады начнут подъем. Сейчас на объекте идет демонтаж поврежденного энегооборудования», — проинформировали в пресс-службе компании.
В регионе вновь объявлено штормовое предупреждение. На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер 15−20 с порывами 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.
На сегодняшний день усиленный режим работы для сотрудников АО «Северо-Казахстанская РЭК» сохраняется. Аварийные бригады энергетиков работают в режиме постоянной и временной локации, пока штормовое предупреждение по области не будет снято.