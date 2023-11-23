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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители центра Волгограда ночь провели без отопления

Причиной холода в квартирах в центре Волгограда стала коммунальная авария.

Источник: Комсомольская правда

22 ноября в центре Волгограда произошла коммунальная авария. Из-за нее ряд домов на улицах Чуйкова, Советской, Аллее Героев остались без отопления. Мерзнуть с холодными батареями волгоградцам пришлось почти до утра.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения», работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе на улице Советской, 12 завершились ночью.

— Подача ресурса абонентам до ввода в дом была возобновлена в 5:00. По вопросам регулировки работы внутридомовых систем и отсутствия отопления в отельных квартирах следует обращаться в управляющую организацию, — отметили в компании.

Во время устранения коммунальной аварии бригада заменила 24 метра труб отопления, чтобы обезопасить весь трубопровод от новых ЧП.

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