В Иркутской области продолжается операция «Колея»

В состав патрульных групп входят лесные инспекторы, представители региональной службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также сотрудники межмуниципальных отделов полиции.
Операция началась 13 ноября. За это время проведено 77 выездных проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено шесть незаконных рубок: два факта в Тулунском лесничестве, по одному — в Осинском, Зиминском, Шелеховском, Кировском (Боханский район) лесничествах. Материалы переданы в межмуниципальные отделы полиции.
Кроме того, сотрудники лесничеств провели 18 профилактических бесед с гражданами о необходимости соблюдения требований лесного законодательства.
«Мероприятие “Колея” проводится в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора для профилактики рисков причинения ущерба лесному фонду, выявления и пресечения фактов незаконных рубок леса и иных нарушений, а также для выявления в местах заготовки древесины транспортных средств, не состоящих на учете Гостехнадзора. Важно, чтобы у всех было понимание, что преступления в лесу не останутся безнаказанными», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
По информации пресс-службы регионального правительства, операция «Колея» продлится до 3 декабря текущего года.