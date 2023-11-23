10:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярка трижды отправляла посылку мужу, но каждый раз получала ее обратно
Всему виной неотправленное извещение.
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Жительница Красноярского края, отдыхая в Пятигорске, отправила мужу домой посылку. Однако «Почта России» не известила мужчину о ее поступлении. В итоге посылку никто не забрал, и она отправилась обратно в Пятигорск. Женщина еще трижды попыталась отправить посылку мужу, но каждый раз она возвращалась отправителю.
Управление Роспотребнадзора объявило АО «Почта России» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По договору почтовый оператор должен уведомить получателя о поступлении посылки в отделение не позднее, чем на следующий рабочий день. Женщина имеет право написать претензию к АО «Почта России» с требованием компенсации убытков.