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10:19 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Бывший мэр Красноярска Еремин назвал плюсы и минусы кроссовера «Москвич 3»

Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Источник: Соцсети

Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин поделился впечатлениями от езды на новом российском автомобиле «Москвич 3».

Он отметил, что в салоне недостаточно тепло, хотя печка включена на полную мощность. При том, что на улице −20 градусов. Несмотря на это, в плюсы авто политик записал экономный расход топлива.

«Проехали на нем около 350 километров. Приятно удивил расход, но есть и то, что было бы неплохо доработать. По трассе идет хорошо, спокойно, но иногда, может и свой упрямый характер показать. Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый “Москвич”, но в новом исполнении», — подытожил политик.

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