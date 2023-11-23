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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградский зоопарк закрыли из-за угрозы падения деревьев

Учреждение сегодня не принимает посетителей.

Калининградский зоопарк из-за шторма закрыли в четверг, 23 ноября. Об этом в телеграм-канале написала директор зоопарка Светлана Соколова.

«Зоопарк для посетителей закрываем. У нас много старовозрастных деревьев, для которых порывы ветра могут стать критичными», — сообщила руководитель.

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