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10:38 (мск), источник: Don24.ru

Вездеходы из Ростова сбили два тяжелых дрона ВСУ «Баба-яга»

Ростовская область, 23 ноября 2023. DON24.RU. Новые вездеходы, показанные Путину в Ростове, впервые были задействованы для охоты на украинские ударные беспилотники «Баба-яга». Об этом пишет ИА «Новороссия». ВСУ широко применяют против наших бойцов четырехосевой аграрный беспилотник.

Изначально он применялся для опрыскивания сельхозугодий, поэтому у него высокая грузоподъемность — 30 кг. Аппарат способен переносить три противотанковые авиационные бомбы или термоснаряда либо несколько связок гранат. Подобный набор вооружения делает его опасным противником.

На передовой такой коптер прозвали «Баба-яга» из-за крупных габаритов, издаваемого шума и возможности нести много боеприпасов, сообщили ИА «ДОН 24» военкоры.

Но тяжелый дрон летает медленно, поэтому он уязвим для обычного стрелкового оружия. Потому для борьбы с воздушной угрозой российские бойцы применили новое средство — китайские мотовездеходы Desertcross 1000−3. Эти машины недавно продемонстрировали Владимиру Путину во время его посещения штаба ЮВО в Ростове.

«По прибытии в зону боевых действий мотовездеходы были оборудованы спаренными пулеметными установками калибром 7,62 мм с прожекторами. “Баба-яга” активно используется в основном ночью, поэтому охота на нее начинается с наступлением темноты. Недавно при помощи таких пулеметных установок было сбито два украинских гексакоптера», — говорится в публикации.

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