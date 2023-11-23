Вездеходы из Ростова сбили два тяжелых дрона ВСУ «Баба-яга»

Изначально он применялся для опрыскивания сельхозугодий, поэтому у него высокая грузоподъемность — 30 кг. Аппарат способен переносить три противотанковые авиационные бомбы или термоснаряда либо несколько связок гранат. Подобный набор вооружения делает его опасным противником.
На передовой такой коптер прозвали «Баба-яга» из-за крупных габаритов, издаваемого шума и возможности нести много боеприпасов, сообщили ИА «ДОН 24» военкоры.
Но тяжелый дрон летает медленно, поэтому он уязвим для обычного стрелкового оружия. Потому для борьбы с воздушной угрозой российские бойцы применили новое средство — китайские мотовездеходы Desertcross 1000−3. Эти машины недавно продемонстрировали Владимиру Путину во время его посещения штаба ЮВО в Ростове.
«По прибытии в зону боевых действий мотовездеходы были оборудованы спаренными пулеметными установками калибром 7,62 мм с прожекторами. “Баба-яга” активно используется в основном ночью, поэтому охота на нее начинается с наступлением темноты. Недавно при помощи таких пулеметных установок было сбито два украинских гексакоптера», — говорится в публикации.