11:11 (мск), источник: CityTraffic.ru
Жители Самары и Тольятти рассказали, от чего готовы отказаться ради карьеры
В период с 4 по 21 ноября 2023 года опрос на эту тему провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.
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В нем приняли участие представители поколений Y (27 — 42 года) и Z (18 — 26 лет).
Так, самарцы поколения Y чаще всего говорили о готовности к релокации (28%), ограничении общения с друзьями (20%), а также об отказе от отдыха и развлечений (17%). На ненормированный график ради карьеры согласны 14% самарцев.
В Тольятти 21% опрошенных в возрасте от 27 до 42 лет заявили о готовности к переезду ради работы, 18% согласились бы меньше общаться с друзьями, 17% допускают отказ от отдыха и развлечений, 14% согласны на ненормированный рабочий день.
Самарцы и тольяттинцы в возрасте от 18 до 26 лет (поколение Z) ради карьеры чаще всего согласны отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях. А каждый четвертый опрошенный готов отложить создание семьи и рождение ребенка.
Не готовы идти на лишения ради высокой должности и зарплаты 29% самарцев и 23% тольяттинцев поколения Y, 20% и 17% — среди Z соответственно.