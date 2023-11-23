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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске выяснят причину роста цен на яйца

Такие проверки проведут еще в 10 регионах страны.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области проверяет причину роста цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Согласно поручению ФАС России Иркутское УФАС анализирует обоснованность повышение цен на куриные яйца компаниями-производителями с учётом их затрат с целью определить рыночную обоснованную цену, — рассказывают в УФАС.

Вместе с этим проверки проводят в Ленинградской, Тюменской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и Ставропольском крае.

Как сообщал ранее Иркутскстат, в октябре средние цены на яйца выросли почти на 28%.

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