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16:32 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В Воронеже отремонтируют «Дом Беловых» постройки конца XIX века

«Дом Беловых», являющийся объектом культурного значения регионального значения, отреставрируют.

Воронежский «Дом Беловых», являющийся объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране ОКН Воронежской области в четверг, 23 ноября.

Дом построили в конце XIX века. В настоящее время он является многоквартирным жилым домом. Здание расположено на улице 25 Октября, 17. Региональное управление по охране ОКН выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению исторического здания.

Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Подрядчика уже определили, им стала местная строительная компания ООО «СТЕПС», которая имеет опыт и лицензию Министерства культуры РФ. По договору, завершить реставрацию здания должны будут в марте 2024 года.

На государственную охрану «Дом Беловых» приняли в 1994 году.

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