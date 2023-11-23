16:32 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронеже отремонтируют «Дом Беловых» постройки конца XIX века
«Дом Беловых», являющийся объектом культурного значения регионального значения, отреставрируют.
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Воронежский «Дом Беловых», являющийся объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране ОКН Воронежской области в четверг, 23 ноября.
Дом построили в конце XIX века. В настоящее время он является многоквартирным жилым домом. Здание расположено на улице 25 Октября, 17. Региональное управление по охране ОКН выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению исторического здания.
Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Подрядчика уже определили, им стала местная строительная компания ООО «СТЕПС», которая имеет опыт и лицензию Министерства культуры РФ. По договору, завершить реставрацию здания должны будут в марте 2024 года.
На государственную охрану «Дом Беловых» приняли в 1994 году.