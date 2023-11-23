11:18 (мск), источник: Фонтанка
Ледяной дождь в Петербурге: машины обрастают панцирями
Из-за ледяного дождя в Петербурге машины покрылись коркой льда.
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В Петербурге 23 ноября местами уже прошёл ледяной дождь.
«Не только метель, но и ледяной дождь на пересечении Октябрьской набережной и Большевиков», — сообщает читательница «Фонтанки» Юлия и показывает, как выглядит после этого автомобиль.
Погоду в Петербурге формирует активный циклон. Синоптики предупреждали о метелях, сильном ветре и ледяном дожде. Из-за непогоды даже отменили разводку мостов минувшей ночью. На дорогах Петербурга пробки, в час пик загруженность достигла 8 баллов.