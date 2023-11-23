Главное
Главные новости 23 ноября
11:18 (мск), источник: Фонтанка

Ледяной дождь в Петербурге: машины обрастают панцирями

Из-за ледяного дождя в Петербурге машины покрылись коркой льда.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Фонтанка.ру

В Петербурге 23 ноября местами уже прошёл ледяной дождь.

«Не только метель, но и ледяной дождь на пересечении Октябрьской набережной и Большевиков», — сообщает читательница «Фонтанки» Юлия и показывает, как выглядит после этого автомобиль.

Погоду в Петербурге формирует активный циклон. Синоптики предупреждали о метелях, сильном ветре и ледяном дожде. Из-за непогоды даже отменили разводку мостов минувшей ночью. На дорогах Петербурга пробки, в час пик загруженность достигла 8 баллов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мне повезло, моя психика не сломалась». Фигуристка Елизавета Туктамышев...
Метель, ледяной дождь и снег из труб: показываем, как заметает Петербург
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта