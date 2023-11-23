11:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске 24 ноября снег прекратится, но ударят зимние морозы
Девушки в этот день гадали на чесноке.
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К утру 24 ноября снег в Хабаровске утихнет, но ударят сильные морозы, сразу до −18…-20 градусов ночью, днем будет чуть теплее, −15…-17, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Однако, декабрь на пороге, а у нас еще Амур не замерз!
На юге края тоже морозно, на рассвете в Вяземском и Бикине −19…-21 градус, днем −12…-14, и без осадков. Небольшой снег сохранится 24 ноября, в пятницу в Николаевске-на-Амуре, там холодно, ночью −16…-18, днем −13…-15, сильный ветер 15−20 метров в секунду, метель. Заметет и в Комсомольске-на-Амуре, на рассвете там −18…-20, днем все те же −13…-15 градусов, снег, метель. Ненастье продолжится и в Троицком. Ночью там еще ожидаются снег, метель, снежный накат. Ночной фон температур −17…-19, дневной −13…-15. В Советской Гавани тоже сохранится непогода, — ветер, метель, ночью −10…-12, днем −6…-8.
В Чегдомыне еще холоднее! Ночью −26…-28, днем −16…-18. В селе имени Полины Осипенко в темное время суток −24…-26, днем −14…-16.
Существовало поверье, что 24 ноября, а этот день назван в честь преподобного Фёдора Студита, Фёдор начинает землю студить. Погода стоит холодная, чувствуется приближение зимы. К этому дню крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные работы. В северных областях уже лежало много снега, поэтому открывали санный путь. Крестьяне отправлялись на рынки, чтобы продать товар. Молодые люди катались на санях, вечером девушки гадали на суженого. Брали головку чеснока, очищали её и пересчитывали зубчики. Если количество было чётным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет, то ещё год в девках сидеть.