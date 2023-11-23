11:01 (мск), источник: AmurMedia.ru
Энергетики списывают пени жителям Хабаровского края
Более 100 тысяч человек смогут в общей совокупности сэкономить 25,5 млн рублей.
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Энергетики предлагают частным клиентам сэкономить на оплате счетов, погасив задолженность за услуги электро-, тепло— и горячего водоснабжения. ДЭК обеспечит списание пени на территории всей деятельности компании тем клиентам, кто своевременно выполнит условия оплаты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу филиаал ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт».
Так более 100 тысяч жителей Хабаровского края, которым ранее начислены пени за просрочку платежей, смогут в общей совокупности сэкономить более 25,5 млн рублей.
Сумма начисленной пени за энергоснабжение будет списана всем потребителям, которые до 25 декабря 2023 года:
Сумма начисленной пени за теплоснабжение и ГВС (по услугам АО «ДГК»), будет списана всем потребителям, которые до 25 декабря 2023 года:
Потребителям, выполнившим условия акции, будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения за исключением пени взысканной в судебном порядке, либо находящейся в стадии взыскания. Факт списания потребители увидят в платежных документах, которые будут выставлены в январе 2024 г.
Со всеми условиями акции можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».