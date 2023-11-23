11:23 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
В Казани выплатят по 10 тысяч рублей семьям, где есть родители или дети с инвалидностью
Для получения меры поддержки жителям города нужно обратиться в районные администрации.
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(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). В рамках Декады инвалидов отдельным категориям жителей Казани единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО города.
Меру поддержки предоставят семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов; родителям-инвалидам I и II группы, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов; одиноким родителям-инвалидам I и II группы, имеющим несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов; одиноким родителям, воспитывающим одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.
Согласно постановлению, для получения выплаты жителям города нужно обратиться в администрацию района по месту регистрации с документами и заявлением. С подробной информацией можно ознакомиться в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.