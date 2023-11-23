11:33 (мск), источник: АиФ Владивосток
Новый детский сад на 130 мест появится во Владивостоке
Учреждение будет находиться на улице Постышева.
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В двухэтажном здании на улице Постышева 7а планируется провести капитальный ремонт, чтобы превратить его в детский сад на 130 мест. В ближайшее время планируется объявить аукцион для поиска подрядной организации, которая возьмется за выполнение ремонтных работ.
Сейчас уже подготовлен и размещен план-график, а начальная цена контракта составит 184 986 890,00 рублей. Планируется, что ремонт будет завершен в 2024 году. Этот проект имеет большое социальное значение для данного района, поскольку позволит увеличить количество доступных мест для дошкольников. Финансирование ремонта будет осуществляться за счет специального казначейского кредита.
По проекту в детском саду будет создано шесть групп для детей разных возрастов, включая группу временного пребывания. Кроме того, в здании будут расположены пищеблок, музыкальный и спортивный залы. Важно отметить, что ранее здание было возвращено в муниципальную собственность, но находилось в запущенном состоянии и не использовалось.
Средства из кредита были распределены между шестью муниципалитетами, включая Владивосток. Городу выделено почти 4,2 миллиарда рублей для реализации мастер-плана, в который входят такие проекты, как строительство детского сада на улице Постышева, строительство новых дорог, ремонт теплосетей, реконструкция лицея № 3 и гимнастического зала на Океанском проспекте, закупка новых троллейбусов и другие проекты. Все эти работы должны быть завершены к концу 2024 года.