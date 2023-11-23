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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Омские хирурги удалили у женщины желчный камень размером с куриное яйцо

ОМСК, 23 ноя — РИА Новости. Хирурги удалили камень размером с куриное яйцо из желчного пузыря 86-летней омички, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Источник: © РИА Новости

Женщина поступила в неотложку с сильными болями в животе. У нее диагностировали острый холецистит и сразу же прооперировали.

«Пациентка неоднократно испытывала приступы болей после приема жирной пищи. А в удаленном желчном пузыре оказался камень 7−8 см, размером примерно с куриное яйцо. Наличие такого большого камня грозило пациентке формированием желчнокаменной непроходимости или холангита. Камень может вызвать пролежень стенки желчного пузыря и соседних органов: двенадцатиперстной кишки, тонкой или толстой кишки, желудка, желчного протока. Несколько таких пациентов в год поступает в хирургическое отделении в тяжелом состоянии», — привели в пресс-службе ведомства слова врача-хирурга БСМП № 1 Александра Кинзерского.

Операцию удалось выполнить лапароскопически, что снижает риск ранних осложнений со стороны раны.

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