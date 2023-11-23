12:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Метеозависимых белорусов предупредили о «барической пиле» из-за скачков давления
Белорусам сказали про «барическую пилу» из-за скачков давления.
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Метеозависимым белорусам, которые планируют поездку в Москву в ближайшие три дня, сказали про «барическую пилу» по причине скачков давления. В Москве в ближайшие три дня прогнозируется так называемая «барическая пила», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщили в телеграм-канал российского агентства Ammiac.Новости.
По его словам, 23 ноября давление в Мосвке опустится до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу, 24 ноября, оно снова резко повысится до 755 миллиметров. Специалист уточнил, что перепады атмосферного давления будут по причине резкой смены воздушных масс. Он сравнил это в погружение в подземную шахту на 150 метров, после чего произошел резкий подъем на высотку. Тишковец обратил внимание на то, что «барическая пила» может привести к плохому самочувствию у метеозависимых людей.