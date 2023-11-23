11:26 (мск), источник: АиФ Казань
Почему в Набережных Челнах выпал желтый снег?
Результаты исследований будут известны в скором времени.
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Жители Набережных Челнов с утра заметили, что из-под чистого белого снега на земле выглядывает желтый. Снежный покров образовался только вчера, непонятно, как он мог так быстро изменить цвет.
Причина данного явления неизвестна, однако специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана уже взяли пробы осадков. Результаты исследований будут известны в скором времени. Также пробы снега отобрали специалисты Министерства экологии РТ.
Ранее в Академии наук РТ рассказали, как решать проблему обмеления Волги. Уровень в водохранилище в октябре фиксировался на 1, 5 метра ниже среднемноголетнего показателя. На реке обнажились множество отмелей, а из некоторых заливов вода полностью ушла.