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11:26 (мск), источник: АиФ Казань

Почему в Набережных Челнах выпал желтый снег?

Результаты исследований будут известны в скором времени.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Набережные Челны Онлайн

Жители Набережных Челнов с утра заметили, что из-под чистого белого снега на земле выглядывает желтый. Снежный покров образовался только вчера, непонятно, как он мог так быстро изменить цвет.

Причина данного явления неизвестна, однако специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана уже взяли пробы осадков. Результаты исследований будут известны в скором времени. Также пробы снега отобрали специалисты Министерства экологии РТ.

Ранее в Академии наук РТ рассказали, как решать проблему обмеления Волги. Уровень в водохранилище в октябре фиксировался на 1, 5 метра ниже среднемноголетнего показателя. На реке обнажились множество отмелей, а из некоторых заливов вода полностью ушла.

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