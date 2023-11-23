11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 23 ноября
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Израиль перенес перемирие в секторе Газа и обмен заложниками с «Хамасом»
Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа для освобождения заложников «Хамас» будет отложено до 24 ноября.
Попавший под обстрел ВСУ российский военкор Максудов погиб
Он получил ранение при атаке дрона в Запорожской области во время съемок репортажа.
ФБР завершило расследование взрыва на мосту между США и Канадой
Ранее мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт из-за взрыва на американской стороне моста.
Роскачество обнаружило в пельменях патогенные бактерии
В продаваемых в России пельменях обнаружили сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы.
Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности
Петр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности.