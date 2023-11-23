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14:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Умер татарстанский журналист Евгений Аксенов

Как стало известно «Татар-информу», сегодня скончался татарстанский журналист Евгений Аксенов. В апреле 2023 года ему исполнился 61 год.

Как выяснилось, причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Долгие годы Евгений работал в издании «Татмедиа», а после трудился журналистом в издании «Вечерняя Казань».

Редакция «Татар-информа» скорбит вместе со всеми и приносит соболезнования близким Евгения Аксенова.

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