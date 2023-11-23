11:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самару придет сильная магнитная буря 25 ноября 2023 года
Самарцев предупредили об очередной надвигающейся магнитной буре.
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В Самаре бушует не только непогода, но и геомагнитная обстановка. Метеочувствительные горожане скоро вновь столкнутся с ухудшением самочувствия.
По информации сервиса my-calend, в Самару придет очередная магнитная буря. Ее сила составила 4 балла. В этот день горожане могут почувствовать головную боль, слабость. Кроме того, может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Напомним, в последние дни регион заметает снежная метель. Синоптики объявили желтый уровень опасности 23 ноября из-за усиление ветра и обильного снегопада.