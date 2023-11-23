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11:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Офсетный контракт заключили в Нижегородской области впервые

Контракт предполагает возможность обмена частных инвестиций в промышленное производство на государственные закупки продукции этого производства.

Офсетный контракт заключили в Нижегородской области впервые. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Данный контракт предполагает возможность обмена частных инвестиций в промышленное производство на государственные закупки продукции этого производства в течении 10 лет. Так, данный механизм позволит привлечь не менее 100 млн рублей инвестиций к МБУ «Город» в Дзержинске от ООО «Эпоха Возрождения». Исполнитель проведет реконструкцию тепличного комплекса, где будут выращиваться 122 видов деревьев. Также организация в течение девяти лет будет обеспечивать сбыт услуг по озеленению города.

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