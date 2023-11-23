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11:44 (мск), источник: Ura.ru

Как Екатеринбург переживает снежную стихию: фото

В Екатеринбурге второй день идет мощный снегопад.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
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фотографий
5
фотографий

Горожане с утра стоят в пробках. По отчету администрации, для борьбы с последствиями снегопада за прошедшую ночь на улицах работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. Днем 23 ноября на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники. URA.RU публикует фотоподборку, как город переживает стихию.

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