11:44 (мск), источник: Ura.ru
Как Екатеринбург переживает снежную стихию: фото
В Екатеринбурге второй день идет мощный снегопад.
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Горожане с утра стоят в пробках. По отчету администрации, для борьбы с последствиями снегопада за прошедшую ночь на улицах работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. Днем 23 ноября на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники. URA.RU публикует фотоподборку, как город переживает стихию.