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17:30 (мск), источник: Фонтанка

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться зимой, чтобы сохранить здоровье

Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой.

В холодное время года организму требуется больше питательных веществ, чтобы противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды и различным инфекциям. Роспотребнадзор по Петербургу напомнил о важности правильного питания в это время года.

Что нужно есть в холодное время года?

В холодное время года важно включать в рацион следующие продукты:

белковую пищу: мясо, рыбу, морепродукты, яйца, творог, молоко;растительное масло: оливковое, льняное, подсолнечное;злаки: цельнозерновые или проростки;фрукты, овощи, ягоды (не менее 400 граммов в сутки);орехи и сухофрукты.

Питание должно быть регулярным: завтрак, обед, ужин, а также перекусы. Важно пить достаточно жидкости: вода, морсы, чаи, компоты.

Чего стоит избегать?

Диет с дефицитом калорий. Увеличения калорий за счет фастфуда.

Соблюдение режима дня и двигательная активность также помогут сохранить силы и поддержать здоровье в любое время года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие продукты нельзя есть при пониженном давлении. Среди них — картофель, брокколи и апельсины.

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