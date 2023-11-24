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11:55 (мск), источник: РБК Life

Артемий Лебедев и Mia Boyka раскроют секреты стриминга на VK Day

О продвижении контента в соцсетях узнают посетители форума «Россия».

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VK DAY: прямая трансляция

Звезды расскажут о продвижении контента посетителям форума «Россия» в рамках мероприятия VK Day 24 ноября. Об этом РБК Life сообщили в компании VK.

В рамках запланированных встреч, интервью и мастер-классов популярные блогеры, селебрити и эксперты VK обсудят современные технологии, а также поделятся секретами успешного стриминга. В числе звездных спикеров — певица и блогер Mia Boyka, российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев, одна из самых известных блогеров в социальной сети Likee Милана Некрасова, актриса театра и кино Александра Ребенок («Сны Алисы», «Швабра», «Против всех», «Жить жизнь»), музыкант и шоумен Антон Лаврентьев и другие.

Посетители тематического лектория Российского общества «Знание» получат практические советы о том, как найти свою нишу и самореализоваться в цифровом мире. Завершится насыщенная образовательная программа концертом рэп-исполнителя Мота. На открытии катка на территории выставочного комплекса будут работать диджеи.

Место встречи — павильон № 57 на ВДНХ. Лекторий работает с 12:00 до 18:00, вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке. Также можно будет посмотреть онлайн-трансляцию в режиме прямого эфира.

РБК Life выяснил, на какие именно встречи можно попасть и что узнать:

  • лекция «Технологии будущего для самореализации» — директор по стратегическим партнерствам VK Дмитрий Уваров расскажет, какие возможности есть у молодежи благодаря онлайн-сервисам;
  • лайфхак-шоу «Что за вертикальные видео и как их снимать?» — зрители узнают, как стать профессионалом в создании виральных (вирусных) коротких роликов;
  • мастер-класс от VK Play — посетителям расскажут, как начать свой путь в стриминге и вести собственные онлайн-трансляции;
  • паблик-ток (формат публичной встречи) с заместителем вице-президента по образовательным проектам VK Анной Степановой — поможет узнать больше об актуальных профессиях в IT и разобраться, как меняется образование в России, где получать знания, которые пригодятся в будущем;
  • паблик-ток с директором социальных проектов VK Александрой Бабкиной — пояснит, как делать добрые дела и помогать эффективно;
  • лекция эксперта VK Тамары Чечеткиной — слушатели узнают, как защититься от хакеров;
  • как стать популярными во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и заработать на этом — можно будет выяснить вместе с Артемием Лебедевым, который проведет дискуссию с представителями соцсетей и индустрии;
  • «Как стать знаменитым?» — секреты успеха посетителям раскроет певица Mia Boyka в своем интервью, после которого она пообщается с поклонниками и проведет автограф-сессию.

«Это первый тематический день в серии образовательных мероприятий от компании на выставке-форуме “Россия”. Программа второго дня (10 декабря) будет посвящена “ВКонтакте” и возможностям развития в соцсети. Затем в январе гости смогут погрузиться в мир гейминга вместе, а в марте — узнать об образовательных и карьерных возможностях с VK Education», — пояснили в компании дальнейшие планы.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Она посвящена историческим традициям и современным достижениям каждого из регионов страны. Свои последние наработки покажут и все ключевые ведомства, госкорпорации и общественные организации России. Ранее на главной аллее ВДНХ украсили 89 елей в традициях регионов. Одна из них — голубая ель — символизирует всю страну. Деревья установлены вдоль галереи «Достижения России».

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