11:55 (мск), источник: РБК Life
Артемий Лебедев и Mia Boyka раскроют секреты стриминга на VK Day
О продвижении контента в соцсетях узнают посетители форума «Россия».
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Звезды расскажут о продвижении контента посетителям форума «Россия» в рамках мероприятия VK Day 24 ноября. Об этом РБК Life сообщили в компании VK.
В рамках запланированных встреч, интервью и мастер-классов популярные блогеры, селебрити и эксперты VK обсудят современные технологии, а также поделятся секретами успешного стриминга. В числе звездных спикеров — певица и блогер Mia Boyka, российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев, одна из самых известных блогеров в социальной сети Likee Милана Некрасова, актриса театра и кино Александра Ребенок («Сны Алисы», «Швабра», «Против всех», «Жить жизнь»), музыкант и шоумен Антон Лаврентьев и другие.
Посетители тематического лектория Российского общества «Знание» получат практические советы о том, как найти свою нишу и самореализоваться в цифровом мире. Завершится насыщенная образовательная программа концертом рэп-исполнителя Мота. На открытии катка на территории выставочного комплекса будут работать диджеи.
Место встречи — павильон № 57 на ВДНХ. Лекторий работает с 12:00 до 18:00, вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке. Также можно будет посмотреть онлайн-трансляцию в режиме прямого эфира.
РБК Life выяснил, на какие именно встречи можно попасть и что узнать:
«Это первый тематический день в серии образовательных мероприятий от компании на выставке-форуме “Россия”. Программа второго дня (10 декабря) будет посвящена “ВКонтакте” и возможностям развития в соцсети. Затем в январе гости смогут погрузиться в мир гейминга вместе, а в марте — узнать об образовательных и карьерных возможностях с VK Education», — пояснили в компании дальнейшие планы.
Выставка «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Она посвящена историческим традициям и современным достижениям каждого из регионов страны. Свои последние наработки покажут и все ключевые ведомства, госкорпорации и общественные организации России. Ранее на главной аллее ВДНХ украсили 89 елей в традициях регионов. Одна из них — голубая ель — символизирует всю страну. Деревья установлены вдоль галереи «Достижения России».