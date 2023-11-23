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11:35 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На Дону прогнозируют гололед и сильный ветер

Жителей Ростовской области предупредили о сильном гололеде и ветре.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Порывы будут достигать 12 метров в секунду (или 43 километров в час).

Непогода прогнозируется в ближайшие сутки. На севере ожидается снег, а вот на юге — дождь.

Уже к вечеру температура опустится до минусовой отметки. В связи с этим возможен гололед. Дороги покроются тонкой коркой льда, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными.

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