12:08 (мск), источник: АиФ Кубань
Каждый третий краснодарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
Большинство коллективов не конфликтуют из-за отпусков.
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У каждого третьего краснодарца случались конфликты из-за отпусков, согласно опросу, проведенному крупным порталом по поиску высокооплачиваемой работы.
28% опрошенных жителей Краснодара внутри коллектива решали конфликт из-за графика отпусков. 5% признались, что им потребовалось привлечение руководства.
Согласно статистике, 60% респондентов не конфликтуют из-за отпусков.
Ранее мы сообщали, что 7% краснодарцев хотят продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами. Январские каникулы в конце декабря намерены продлить 4% опрошенных, еще 3% хотят взять отгул или отпуск в первые рабочие дни нового года. Женщины реже хотят продлить отпуск, чем мужчины — 5% к 9%. В 2022 году отпуск в конце декабря брали чаще — 6% к 4%.