11:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Перебои с трамваями и пробки: какие ограничения терпят самарцы из-за снегопадов
Рассказываем об актуальных ограничениях на дорогах из-за снегопада в Самаре в конце ноября.
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Обильный снегопад и метель, которые продолжались в Самаре несколько дней с начала недели, создали немало проблем для передвижения горожан. Рассказываем об актуальных ограничениях на дорогах из-за снегопада в Самаре в конце ноября 2023 года.
Затор на региональных и федеральных трассах
От снежной стихии пострадало несколько участков федеральной трассы М-5. В некоторых местах образовались многокилометровые пробки. Так, областная прокуратура проводит проверку из-за серьезного затора на трассе М-5 «Урал». В районе села Калиновка «встряли» 500 фур. Затруднено движение и по региональной дороге Р-228. Не самое лучшее время для загородных поездок.
Перебои в трамвайном движении
Температурные качели в Самаре привели к повреждению в четверг, 23 ноября 2023 года, трамвайного полотна на пересечении ул. Советской и пр. Металлургов в сторону Ставропольской. Это вызвало задержку в движении трамваев.
10-балльные пробки в Самаре
В понедельник, 20 ноября 2023 года, метель заставила стоять самарских автомобилистов в 10-балльных пробках. Напряженный трафик в часы пик наблюдается в городе до сих пор. Поэтому рекомендуется выходить из дома пораньше и заранее продумывать свой маршрут.
Состояние трассы М-5 в Самарской области на сегодня Региональные трассы полностью открыли для движения транспорта ГУ МЧС России по Самарской области.
Сегодня, 23 ноября 2023 года, никаких ограничений по передвижению по региональным трассам нет. По данным ГУ МЧС по Самарской области, проезд по М-5 «Урал» и дороге Ташелка — Тольятти — Димитровград открыт для всех видов транспорта.
Так, ограничения на двух участках трассы М-5 с 862 по 945 км (от Новорепьевского до Большой Рязани, Сызрань, Сызранский и Ставропольский районы) и с 945 по 982 км (от Большой Рязани до Зеленовки, Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район) были сняты с 19:00 22 ноября 2023 года.
Ограничения на дороге Ташелка — Тольятти — Димитровград, которые накануне вводили из-за плохих погодных условий, сняли с 9:00 23 ноября. Участок с 0 по 24 км полностью открыт для движения транспорта.
Погодные условия
По данным синоптиков Приволжского УГМС, днем в четверг, 23 ноября, в Самарской области ожидается небольшой снег. Скорость западного ветра составит 8−13 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах −9…-14 градусов. Что касается обстановки на дорогах, то она по-прежнему будет непростая — возможны снежные заносы и накаты. Так что автомобилистам стоит быть осторожнее и внимательнее.