12:57 (мск), источник: MOS.Ru
Маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД — Собянин
В соответствии с запросами жителей продлеваются маршруты, выбираются удобные места для остановок, сокращаются интервалы движения и время в пути.
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В Москве в этом году улучшили 100 маршрутов наземного транспорта рядом со станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и в пути», — написал Мэр Москвы.
К запуску новых линий наземного метро изменения коснулись маршрутов, которые пролегают возле четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4. К полному открытию Большой кольцевой линии сделали удобнее 12 маршрутов.
«Улучшение работы городского транспорта продолжается. Мы постоянно учитываем пожелания пассажиров», — добавил Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что с учетом запросов горожан автобусы и электробусы теперь подъезжают к новым жилым комплексам. Сокращаются интервалы движения транспорта, а также подбираются наиболее удобные места для организации остановок. Маршруты наземного транспорта продлеваются до новых станций метро и МЦД.