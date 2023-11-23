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Главные новости 23 ноября
11:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе появится больше представительств протезных компаний

Из-за того, что их нет, сейчас нуждающимся в протезах приходится долго ждать очереди и ездить в Москву и Петербург.

Сергей Цивилев поручил организовать в Кузбассе работу представительств протезных компаний страны и обучение специалистов для изготовления всех видов протезов. Сейчас нуждающимся приходится долго ждать очереди и ездить в Москву и Санкт-Петербург ради простых манипуляций.

В Кемерове на базе Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского недавно открыли обновлённый филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. Помещение переоснастили специализированными электроприборами и сантехникой и провели перепланировку за счёт строительных компаний.

В нём работает регистратура, гипсо-слепочный кабинет, кабинет «Школа ходьбы», механический участок, участок ламинирования, сборочный цех и кабинеты приёма посетителей.

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