12:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Километровые пробки, масса ДТП и очереди на остановках: Последствия мощного снегопада и метели в Петербурге 23 ноября 2023 года
Машины покрылись коркой льда из-за ледяного дождя в Петербурге.
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Мощный снегопад начался в Петербурге в четверг, 23 ноября. Сильный ветер, холод, пробки, сугробы, грязная слякоть — со всем этим пришлось столкнуться жителям города с самого утра, когда все добирались на работу. Многие приехали с опозданиями. «Комсомолка» публикует последствия мощного снегопада и метели в Петербурге 23 ноября 2023 года.
— Снег еще будет продолжаться и придет его даже больше, так что ждем… По температуре воздуха немного сложнее, оттепели в Санкт-Петербурге не должно быть, но к 0 градусам во второй половине дня температура будет «ползти», — обнадежил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Но от такой новости легче жить не стало. Утром в некоторых районах жителям пришлось стоять в очередях на автобусы. Такая ситуация сложилась, например, в Сертолово. А тем, кто после этого поехал еще и по Выборгскому шоссе — пришлось совсем несладко. Район погряз в пробках. А водителям личных автомобилей нужно было сначала убрать корку льда с машины, ведь ночью прошел ледяной дождь.
Критической дорожной обстановке поспособствовали и постоянные ДТП. Аварии встречались на каждом шагу: вероятно, некоторые водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю. На Парашютной улице встретились два «БМВ», еще две иномарки столкнулись на улице Академика Константинова. Водитель трамвая на полном ходу сбил женщину. Пострадавшей понадобилась помощь врачей.
Сколько это будет продолжаться — пока не известно. Хоть в течение дня и ожидается потепление, к вечеру снова станет заметно холоднее.