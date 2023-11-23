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11:59 (мск), источник: "Российская газета"

Прибор для вертикального взлета самолета придумал инженер из Новосибирска

В Новосибирске разработали модель дрона в виде насадки для вертикального взлета легкомоторного самолета.

Источник: Российская газета

Аспирант Новосибирского государственного технического университета Александр Болдонов предложил для этой цели разработать комплект из электрической винтомоторной группы, аккумуляторов, электроники и других агрегатов, устанавливаемый на легкий самолет для вертикального взлета и посадки.

«Если коротко, то это большой дрон, монтируемый на стандартный легкомоторный самолет определенного типа — высокоплан с подкосом с передней рулевой стойкой», — рассказал автор разработки.

Комплект позволит взлетать и садиться на площадках небольших размеров, поможет медикам и спасателям добираться в отдаленную местность, куда доступ затруднен из-за сезонного разлива рек, болотистой местности и так далее.

Аспирант уже создал 3D-модель системы, провел предварительные расчеты и подал заявку на грант, на средства которого планирует создать демонстрационный образец.

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