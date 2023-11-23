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12:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируется похолодание до −21 градуса

Как сообщается на сайте МЧС по РБ, 24 ноября пройдет без опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Башинформ

Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью по республике, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с.

Температура воздуха ночью составит −11, −16°, при прояснениях до −21°, днем −7, −12°.

На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Как информировал «Башинформ», в Уфе в связи с гололедом на треть возросло количество обращений в травмпункты.

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